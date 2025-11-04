Arsenal vence Slavia Praga (3-0) e se mantém 100% na Champions

O Arsenal venceu o Slavia Praga fora de casa por 3 a 0 nesta terça-feira (4) e somou sua quarta vitórias em quatro jogos na Liga dos Campeões.

Um pênalti convertido por Bukayo Saka (32') e dois gols no segundo tempo do espanhol Mikel Merino (46' e 68') colocam os 'Gunners' provisoriamente na liderança isolada da competição continental, à espera dos demais resultados da rodada.