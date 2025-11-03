Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Único sobrevivente do acidente da Air India afirma viver traumatizado

Autor AFP
Tipo Notícia

O único sobrevivente do acidente da Air India, que causou 260 mortes em junho de 2025, afirmou viver traumatizado, em uma entrevista divulgada nesta segunda-feira (3) pela BBC.

"Deus me deu a vida, mas tirou toda a minha felicidade", afirma Vishwash Kumar Ramesh, de 39 anos, que também relata ter "perdido tudo" nessa catástrofe e que precisa "lutar" todos os dias.

"Sou o único sobrevivente. Ainda não consigo acreditar. É um milagre", acrescenta este britânico de origem indiana, que vive em Leicester (centro da Inglaterra).

Na entrevista, Vishwash Kumar Ramesh relata o trauma que sofre desde o acidente do Boeing 787 Dreamliner, que caiu durante a decolagem em Ahmedabad, no noroeste da Índia.

O irmão mais novo de Vishwash Kumar Ramesh estava entre os falecidos naquele voo de 12 de junho de 2025 com destino a Londres.

O único sobrevivente do acidente estava sentado na parte dianteira esquerda do avião, muito próximo de uma das saídas de emergência.

As imagens que o mostravam caminhando, atordoado, perto dos destroços do avião deram a volta ao mundo.

Vishwash Kumar Ramesh, que é incapaz de dormir mais de três ou quatro horas por noite, descreveu sua dor mental, assim como seu sentimento de solidão.

O único sobrevivente também relata seus problemas físicos, nos joelhos, ombro, costas e braço, devido às queimaduras.

"Fico sentado sozinho no meu quarto, sem falar com minha esposa nem com meu filho. O que mais gosto é de estar sozinho em casa", relata.

No total, 242 pessoas estavam a bordo do Boeing 787 da Air India quando a aeronave caiu.

Além dos 241 passageiros e membros da tripulação falecidos, 19 habitantes da cidade morreram quando o avião caiu sobre seu bairro.

Em um relatório preliminar publicado em julho, o Escritório Indiano de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) revelou que o fornecimento de querosene para ambos os motores do avião foi interrompido logo após a decolagem.

Essa interrupção provocou uma brusca perda de potência da aeronave, que caiu sobre edifícios próximos ao aeroporto.

