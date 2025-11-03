Trabalhador fica preso sob escombros após desabamento parcial de torre medieval em Roma

Uma torre medieval no centro de Roma, que estava passando por reformas, desabou parcialmente nesta segunda-feira (3), prendendo um trabalhador sob os escombros, informaram as autoridades. Pouco depois das 11h30 (horário local), parte do interior da Torre dei Conti desabou, juntamente com uma seção da fachada, lançando uma densa coluna de fumaça branca e espalhando destroços pela rua.

A torre está localizada em uma área muito movimentada, próxima ao Fórum Imperial e ao Coliseu, o monumento mais visitado da Itália. Três operários que estavam dentro da torre foram retirados. Um deles foi levado ao hospital em estado grave, informou um porta-voz do Corpo de Bombeiros. Um quarto operário permanece preso sob os escombros, segundo um funcionário da Prefeitura. O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e o ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli, foram ao local enquanto os bombeiros isolavam a rua.

Um repórter da AFP testemunhou um segundo desabamento parcial da torre pouco antes das 13h00 (horário local). Os bombeiros acessaram as janelas do prédio usando guindastes e usaram um drone para realizar uma inspeção. Um dos trabalhadores disse que conseguiu escapar por uma varanda. "Não era seguro. Só quero ir para casa", disse o homem, ainda coberto de poeira branca, que se identificou como Ottaviano e disse ter 67 anos.