Swiatek sofre derrota para Rybakina, que se aproxima das semis do WTA Finals

A nº2 do mundo Iga Swiatek foi derrotada no WTA Finals por Elena Rybakina (nº6), que se impôs em três sets, parciais de 3-6, 6-1, 6-0, nesta segunda-feira (3) em Riade.

Com duas vitórias em dois jogos na capital da Arábia Saudita, a cazaque, que derrotou no sábado a americana Amanda Anisimova (nº4), deu um grande passo para garantir uma vaga nas semifinais.