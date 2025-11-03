Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Swiatek sofre derrota para Rybakina, que se aproxima das semis do WTA Finals

Autor AFP
Tipo Notícia

A nº2 do mundo Iga Swiatek foi derrotada no WTA Finals por Elena Rybakina (nº6), que se impôs em três sets, parciais de 3-6, 6-1, 6-0, nesta segunda-feira (3) em Riade.

Com duas vitórias em dois jogos na capital da Arábia Saudita, a cazaque, que derrotou no sábado a americana Amanda Anisimova (nº4), deu um grande passo para garantir uma vaga nas semifinais.

Rybakina, uma das jogadoras em melhor fase neste fim de temporada no circuito -quartas em Wuhan, campeã em Ningbo, semifinais em Tóquio- derrotou Swiatek pela primeira vez na temporada, na qual perdeu para a polonesa em quatro ocasiões.

No retrospecto histórico entre as duas tenistas, Swiatek leva vantagem com seis vitória, contra cinco de Rybakina.

