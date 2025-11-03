Sinner supera Alcaraz em disputa apertada para terminar ano como nº1

Sinner supera por 250 pontos Alcaraz, que foi surpreendentemente eliminado na primeira rodada do torneio parisiense.

O tenista italiano Jannik Sinner recuperou a posição de número 1 do mundo, graças ao título no Masters 1000 de Paris conquistado no domingo, e mantém acirrada a disputa com o espanhol Carlos Alcaraz para ver quem irá terminar o ano à frente no ranking ATP.

Este último grande torneio do ano serviu também para conceder três vagas no ATP Finals que será disputado a partir de domingo em Turim.

Os americanos Taylor Fritz e Ben Shelton e o australiano Alex de Miñaur garantiram presença no torneio que reunirá os oito melhores tenistas do ano, para o qual já estavam classificados Sinner, Alcaraz, o alemão Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic.

A última vaga ficará com o canadense Félix Auger-Aliassime, que disputou a final do Masters 1000 de Paris, ou com o italiano Lorenzo Musetti, que precisa vencer o ATP 250 de Atenas nesta semana para jogar em Turim.

