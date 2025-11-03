Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia conseguiu avanços estáveis na Ucrânia em outubro, segundo análise

Autor AFP
O Exército russo conseguiu avanços constantes na Ucrânia em outubro, concentrando seus ataques na região oriental de Donetsk, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos.

A região sofreu os combates mais intensos dos quase quatro anos de guerra e a Ucrânia agora se esforça para manter o controle da importante cidade de Pokrovsk.

Segundo a análise dos dados do ISW, que colabora com o Critical Threats Project, a Rússia tomou 461 quilômetros quadrados da Ucrânia durante aquele mês.

Esse ritmo coincide com o avanço médio mensal deste ano, abaixo do aumento registrado em julho, quando a Rússia tomou 634 quilômetros quadrados.

A Rússia agora controla 81% da região de Donetsk, que afirma ter anexado e pela qual luta pelo controle.

Moscou exigiu que a Ucrânia retire suas tropas de lá, assim como das regiões de Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, como condição prévia para manter as negociações de paz, o que Kiev classificou como inaceitável.

No total, a Rússia controla - ou diz controlar - 19,2% da Ucrânia, incluindo a península da Crimeia, que anexou em 2014, e partes de Donetsk e Luhansk tomadas por separatistas apoiados por Moscou antes do início da invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022.

A cidade de Pokrovsk, um importante centro logístico que Moscou tenta tomar há mais de um ano, voltou a sofrer forte pressão nas últimas semanas.

A 7ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia indicou nesta segunda-feira que sua "operação para liberar Pokrovsk dos ocupantes continua em andamento" e Kiev enviou forças especiais durante o fim de semana.

Os dados do ISW também mostram que a Rússia tomou 150 km² da região de Dnipropetrovsk, a oeste de Donetsk, durante o mês.

Essa área não faz parte de nenhuma das cinco regiões ucranianas - incluindo a Crimeia - que Moscou afirma ter anexado.

No auge de sua invasão, em março de 2022, a Rússia controlava 27,7% da Ucrânia. Posteriormente, Kiev expulsou as tropas russas de amplas áreas do leste e do sul do país.

rússia ucrânia

