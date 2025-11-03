Presidente da Tanzânia toma posse em meio a centenas de mortes em protestos eleitorais

Suluhu Hassan tomou posse como presidente da Tanzânia nesta segunda-feira (3) após eleições marcadas por violentos protestos cuja repressão, segundo a oposição, deixou centenas de mortos. Hassan, que segundo a Comissão Eleitoral venceu com 98% dos votos, assumiu a presidência apesar da firme rejeição desses resultados pelo principal partido da oposição, o Chadema, que foi impedido de disputar as eleições.

O partido convocou novas eleições e classificou as de quarta-feira como uma "farsa". Como resultado dos protestos que eclodiram naquele dia, um bloqueio da internet foi imposto e permanece em vigor, tornando as informações vindas do país escassas e difíceis de verificar. Uma fonte diplomática afirmou que existem relatos confiáveis de centenas — ou mesmo milhares — de mortes em hospitais e centros de saúde em toda a Tanzânia. O Chadema disse à AFP que registrou "pelo menos 800" mortes no sábado, mas nenhuma dessas informações pôde ser verificada.

O governo não se pronunciou sobre o assunto, exceto para rejeitar as acusações de "uso excessivo da força". Na quarta-feira, apesar do significativo contingente de forças de segurança, as eleições desencadearam cenas de caos, com multidões tomando as ruas em todo o país, arrancando cartazes e atacando policiais e locais de votação. Em resposta, as autoridades cortaram o acesso à internet e impuseram um toque de recolher.