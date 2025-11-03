Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da região de Valência renuncia um ano após inundações

Presidente da região de Valência renuncia um ano após inundações

AFP
Autor
AFP Autor
Notícia

O presidente da região espanhola de Valência, Carlos Mazón, anunciou nesta segunda-feira sua renúncia, um ano após as inundações que provocaram as mortes de 229 pessoas e depois de ser insultado pelas famílias das vítimas por ter desaparecido durante a gestão da catástrofe de 2024.

"Não consigo mais. Sei que o futuro presidente será capaz de continuar com a reconstrução", declarou Mazón em um discurso de renúncia na sede do Governo, poucos dias após o funeral de Estado em Valência, quando foi criticado pelas famílias. 

Mazón continuará como deputado na região valenciana. Ele deve ser substituído por outro político de sua legenda, o Partido Popular (PP, conservador), até as eleições de 2027.

O governador foi chamado de "assassino", entre outras ofensas, por parentes das vítimas durante a cerimônia da semana passada que marcou um ano das enchentes. No dia da tragédia, o advogado de formação permaneceu desaparecido por seis horas devido a um almoço com uma jornalista.

Durante o período, o governo de Valência demorou para enviar uma mensagem de alerta aos cidadãos que, muitos acreditam, poderia ter salvado vidas.

Mazón rejeitou a sugestão de que no dia em que se ausentou do comando do governo estivesse dedicado a tarefas amorosas com a jornalista com quem almoçou. Ele declarou na época que pretendia oferecer um cargo na televisão pública valenciana à repórter, embora inicialmente tenha ocultado o almoço.

A jornalista, Maribel Vilaplana, deve prestar depoimento nesta segunda-feira à juíza que investiga a tragédia e que não pode indiciar Mazón devido ao foro privilegiado e porque ele deve ser investigado por um tribunal superior.

