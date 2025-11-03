Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Finlândia afirma que começou uma 'nova era das armas nucleares'

AFP
O presidente finlandês, Alexander Stubb, declarou nesta segunda-feira (3) que uma "nova era das armas nucleares" começou, após o anúncio dos Estados Unidos na semana passada de que planejavam realizar novos testes atômicos.

Stubb afirmou que a "lógica da dissuasão" e a "estabilidade estratégica entre as superpotências" estão passando por uma transformação. 

"Entramos em uma nova era das armas nucleares, na qual, infelizmente, a importância dessas armas tem aumentado", disse Stubb em um discurso proferido em Helsinque. 

Na semana passada, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos começariam a realizar testes com armas nucleares. 

No entanto, o líder republicano não esclareceu se estava se referindo à realização de explosões nucleares, algo que os Estados Unidos não fazem desde 1992. 

O anúncio aconteceu depois que a Rússia alegou ter testado um novo míssil de cruzeiro com propulsão nuclear, o Burevestnik, e um drone submarino com propulsão nuclear e capacidade nuclear. 

Não há registro de nenhum país, exceto a Coreia do Norte, que tenha realizado uma detonação nuclear nas últimas décadas. 

Rússia e China não realizam testes deste tipo desde 1990 e 1996, respectivamente. 

No domingo, Trump afirmou que países como Rússia e China realizaram testes subterrâneos de armas nucleares, não divulgados ao público, e que os Estados Unidos fariam o mesmo.

"Como podemos construir juntos uma força dissuasora? Como podemos controlar a escalada?", questionou Stubb, observando que essas são questões que um pequeno país como a Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia, agora precisa considerar com seus aliados. 

A nação nórdica aderiu à aliança militar da Otan em 2023, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, encerrando décadas de não alinhamento militar.

