Petróleo sobe levemente antes de pausa da Opep+

As cotações do petróleo fecharam em leve alta nesta segunda-feira (3), depois que a Opep+ anunciou, no domingo, um último aumento de suas cotas de produção antes de uma pausa no primeiro trimestre de 2026 para evitar um excesso de oferta. "Os oito países participantes decidiram aumentar a produção em 137 mil barris por dia" em dezembro, em relação ao nível de produção requerido em novembro, indicou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em comunicado, um incremento amplamente antecipado pelos analistas.

Mas, "devido à estacionalidade, os oito países também decidiram suspender os aumentos de produção em janeiro, fevereiro e março de 2026", indicou a Opep. "Esta pausa leva em conta a realidade estacionária de uma demanda mundial mais baixa durante os meses de inverno" no hemisfério norte, explicou à AFP Rob Haworth, da firma U.S. Bank Asset Management. Ao acrescentar muitos barris, o risco para a Opep+ é que os preços caiam demais e haja redução de lucros, especialmente "se os preços passarem a rondar os 50 dólares por barril", estimou à AFP Stewart Glickman, da CFRA Research. Nesse contexto, o preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro — seu primeiro dia como contrato de referência — subiu 0,19%, para 64,89 dólares.