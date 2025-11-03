Peru rompe relações diplomáticas com México por asilo concedido à ex-premiê de Castillo

O Peru rompeu nesta segunda-feira (3) relações diplomáticas com o México após o asilo concedido à ex-primeira-ministra Betssy Chávez, processada pelo fracassado golpe de Estado de dezembro de 2022 do ex-presidente Pedro Castillo, informou o Ministério das Relações Exteriores. "Hoje soubemos com surpresa e profundo pesar que a ex-premiê Betssy Chávez, suposta coautora do golpe de Estado que o ex-presidente Pedro Castillo tentou consumar, está sendo asilada na residência da embaixada do México no Peru", declarou o chanceler Hugo de Zela em coletiva de imprensa.

"Diante desse ato inamistoso e levando em conta as reiteradas ocasiões nas quais a atual e o anterior presidente daquele país intervieram nos assuntos internos do Peru, o governo peruano decidiu nesta data romper as relações diplomáticas com o México", acrescentou. As relações entre Peru e México começaram a se deteriorar após a destituição de Castillo em dezembro de 2022, quando o então presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador concedeu asilo à esposa e aos filhos do ex-presidente peruano. Desde então, o governo mexicano não reconhece nenhuma autoridade peruana. Por conta disso, ambos os países retiraram seus embaixadores. Apesar da crise política, Peru e México mantiveram o comércio bilateral.

Betssy vinha sendo julgada junto com Castillo pelo suposto crime de rebelião desde março de 2025. O Ministério Público pede 25 anos de prisão para ela por ter participado, como ex-presidente do Conselho de Ministros, do plano de Castillo. A ex-premiê responde ao processo em liberdade, enquanto Castillo cumpre prisão preventiva desde dezembro de 2022. – Declarações inaceitáveis –

O chanceler peruano De Zela afirmou que "a presidente do México fez declarações inaceitáveis e falsas ao afirmar que Pedro Castillo é um perseguido político". "Tentaram transformar os autores da tentativa de golpe de Estado em vítimas, quando a realidade mostra que nós peruanos vivemos em democracia, como reconhecem todos os países do mundo, com a única e solitária exceção do México", enfatizou o chefe da diplomacia. Em 7 de dezembro de 2022, Castillo leu uma mensagem ao país na qual anunciou sua decisão de dissolver o Congresso e convocar uma Assembleia Constituinte. Naquele mesmo dia, ele seria submetido a uma moção de vacância (destituição) por acusações de suposta corrupção.