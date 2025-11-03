Peru rompe relações diplomáticas com México devido ao pedido de asilo da ex-primeira-ministra

O ministro das Relações Exteriores do Peru, Hugo de Zela, disse que a decisão mexicana de iniciar o processo de asilo para Chávez constituiu um "ato hostil" que se soma às tensões existentes entre os dois países. O gabinete do presidente do Peru, José Jerí, em um comunicado, acusou o governo do México de "repetida" interferência nos assuntos internos do país sul-americano.

O governo do Peru anunciou nesta segunda-feira, 03, que o país está rompendo relações diplomáticas com o México devido ao pedido de asilo da ex-primeira-ministra peruana Betssy Chávez, que está sob investigação por rebelião.

As autoridades acusaram Chávez de participar da tentativa fracassada de 2022 do então presidente Pedro Castillo de declarar estado de emergência e dissolver o Parlamento do Peru enquanto os legisladores preparavam uma votação de impeachment contra ele. Castillo não conseguiu obter o apoio militar para sua ação, foi rapidamente deposto pelo Congresso e depois preso após os promotores o acusarem de tentar promover um golpe.

A esposa e os filhos de Castillo estão atualmente no México, onde as autoridades expressaram simpatia pelo ex-presidente peruano, que chegou ao poder com uma plataforma de esquerda e foi destituído pelo Parlamento após anunciar sua dissolução em dezembro de 2022. (*Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.