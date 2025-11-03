Pauta de videográficos
* Afeganistão-terremoto
Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 530 ficaram feridas em um terremoto de 6,3 graus de magnitude que atingiu o norte do Afeganistão nesta segunda-feira (3), dois meses após um tremor letal na região leste do país.
Videográficos disponíveis:
- Magnitude e intensidade dos terreomotos. - REENVIO DISPONÍVEL
- Os três principais tipos de falhas geológicas. - REENVIO DISPONÍVEL
