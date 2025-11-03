Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pauta de videográficos

Pauta de videográficos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

* Afeganistão-terremoto

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 530 ficaram feridas em um terremoto de 6,3 graus de magnitude que atingiu o norte do Afeganistão nesta segunda-feira (3), dois meses após um tremor letal na região leste do país.

Videográficos disponíveis: 

- Magnitude e intensidade dos terreomotos. -  REENVIO DISPONÍVEL

- Os três principais tipos de falhas geológicas. -  REENVIO DISPONÍVEL 

Maria Cecilia REZENDE 

Gráficos

Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031-000 

Rio de Janeiro

Tel : +55 21 2217 0025

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar