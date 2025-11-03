OpenAI compra da Amazon infraestrutura para desenvolver IA por US$ 38 bilhões

A empresa americana OpenAI assinou um acordo de 38 bilhões de dólares (204 bilhões de reais) com a AWS, a divisão de computação em nuvem da Amazon, para adquirir capacidade adicional de desenvolvimento para sua plataforma de inteligência artificial (IA), segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira (3). Assim, a startup criadora do ChatGPT continua sua ambiciosa campanha de aquisição de potência computacional e armazenamento, tanto de provedores de nuvem como a AWS, quanto de fabricantes de chips, para garantir sua competitividade no setor de IA.

O acordo com a AWS tem duração de sete anos e assegura à OpenAI disponibilidade adicional imediata na nuvem, com um lançamento completo antes do final de 2026. As infraestruturas de nuvem que a AWS colocará à disposição da empresa californiana serão baseadas principalmente em processadores do gigante Nvidia, os GPUs (graphics processing unit) considerados os mais avançados do mercado. A OpenAI aspira ser o primeiro ator do setor a desenvolver um modelo de IA generativa, ou IAG, que iguale o conjunto das capacidades intelectuais humanas. "Desenvolver a IA mais avançada requer capacidades de cálculo muito grandes e confiáveis", explicou o diretor da OpenAI, Sam Altman, citado no comunicado. "Nossa parceria com a AWS reforça o ecossistema que apoiará esta nova fase e tornará a IA avançada acessível para todos."

Segundo algumas estimativas, a OpenAI assinou acordos de infraestrutura no valor aproximado de 1 trilhão de dólares (5,38 trilhões de reais) em 2025, incluindo um contrato de 300 bilhões de dólares (1,61 trilhão de reais) com a Oracle e um projeto Stargate de 500 bilhões de dólares (2,64 trilhões de reais) com a Oracle e a SoftBank. O enorme gasto em infraestrutura ocorre enquanto as receitas em 2025 são estimadas na casa das dezenas de bilhões este ano, um número muito alto para uma startup, mas longe da quantia necessária para recuperar os custos de computação necessários para impulsionar os potentes chatbots da OpenAI. O acordo com a AWS foi o primeiro desde que a OpenAI formalizou sua nova estrutura, na qual a empresa tem mais liberdade para se afastar de suas origens sem fins lucrativos e gerar benefícios para seus investidores.