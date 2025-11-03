Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não maltratamos' trinitenses na Venezuela, diz ministro do Interior

'Não maltratamos' trinitenses na Venezuela, diz ministro do Interior

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela "não faz nada de mal" aos cidadãos de Trinidad e Tobago que vivem ou visitam o país, disse nesta segunda-feira (3) o ministro do Interior Diosdado Cabello, diante do anúncio de deportações de venezuelanos pelo arquipélago vizinho.

Trinidad e Tobago anunciou a deportação de imigrantes em situação irregular, em meio a uma crise com a Venezuela por ter recebido o contratorpedeiro americano USS Gravely para exercícios militares. Caracas classificou as manobras em frente à seu litoral como "provocação".

Os venezuelanos formam a principal comunidade de imigrantes no arquipélago de 1,4 milhão de habitantes.

A relação bilateral começou a se deteriorar com a chegada ao poder da primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar, aliada de Washington e contrária à imigração venezuelana.

"A Venezuela, como sempre, se reserva o direito de tomar as ações cabíveis. Eles que vejam o que fazem com os venezuelanos que estão lá. Nós temos muitos trinitenses aqui e não fazemos nada de mal a eles, nada”, disse Cabello durante entrevista coletiva em Caracas.

Cabello afirmou que Venezuela e Trinidad e Tobago mantêm uma relação histórica. "Nós não maltratamos o povo de Trinidad porque são irmãos, irmãs", acrescentou.

O ministro da Segurança Nacional de Trinidad e Tobago determinou em um memorando, ao qual a AFP teve acesso na terça-feira passada, que "todos os imigrantes ilegais detidos sejam mantidos sob custódia" para "a implementação de um exercício de deportação em massa".

No mesmo dia, o Parlamento venezuelano declarou Persad-Bissessar persona non grata. Um dia antes, o presidente venezuelano Nicolás Maduro rompeu os acordos de gás da Venezuela com Trinidad e Tobago.

mbj/pgf/dga/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar