'Não maltratamos' trinitenses na Venezuela, diz ministro do Interior

A Venezuela "não faz nada de mal" aos cidadãos de Trinidad e Tobago que vivem ou visitam o país, disse nesta segunda-feira (3) o ministro do Interior Diosdado Cabello, diante do anúncio de deportações de venezuelanos pelo arquipélago vizinho. Trinidad e Tobago anunciou a deportação de imigrantes em situação irregular, em meio a uma crise com a Venezuela por ter recebido o contratorpedeiro americano USS Gravely para exercícios militares. Caracas classificou as manobras em frente à seu litoral como "provocação".

Os venezuelanos formam a principal comunidade de imigrantes no arquipélago de 1,4 milhão de habitantes. A relação bilateral começou a se deteriorar com a chegada ao poder da primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar, aliada de Washington e contrária à imigração venezuelana. "A Venezuela, como sempre, se reserva o direito de tomar as ações cabíveis. Eles que vejam o que fazem com os venezuelanos que estão lá. Nós temos muitos trinitenses aqui e não fazemos nada de mal a eles, nada”, disse Cabello durante entrevista coletiva em Caracas. Cabello afirmou que Venezuela e Trinidad e Tobago mantêm uma relação histórica. "Nós não maltratamos o povo de Trinidad porque são irmãos, irmãs", acrescentou.