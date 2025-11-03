Juiz espanhol pede julgamento de ex-ministro próximo a Sánchez por corrupção

Além de Ábalos, o juiz também solicitou que seu ex-assistente, Koldo García, e o empresário Víctor de Aldama sejam levados a julgamento, segundo um documento judicial consultado pela AFP.

Um juiz pediu, nesta segunda-feira (3), o julgamento do ex-ministro dos Transportes e ex-braço direito do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, por corrupção relacionada à venda irregular de máscaras faciais a órgãos governamentais durante a pandemia de covid-19.

Os três são acusados de suborno, participação em organização criminosa, tráfico de influências e peculato.

O caso, que veio à tona em fevereiro de 2024 com a prisão de Koldo García, revelou um esquema no qual uma pequena empresa obteve contratos no valor de 53 milhões de euros para fornecer máscaras faciais a diversos órgãos governamentais durante a pandemia de covid-19. Esses contratos teriam gerado milhões de euros em comissões ilegais.

A investigação rapidamente levou a José Luis Ábalos, que, além de ministro, era secretário de organização do Partido Socialista, cargo fundamental que o tornava um homem de confiança de Pedro Sánchez.

O chamado "caso Koldo" se ramificou em diversas outras investigações, incluindo uma que envolve suspeitas de peculato dentro do Partido Socialista, pela qual Pedro Sánchez teve que comparecer perante uma comissão parlamentar por mais de cinco horas na última quinta-feira.