Israel identifica restos mortais de três reféns

As autoridades israelenses identificaram os restos mortais de três reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e levados para Gaza, anunciou nesta segunda-feira (3) o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado. "Após a conclusão do processo de identificação, representantes das FDI (Forças de Defesa de Israel) informaram às famílias dos reféns mortos em ação (...) que seus entes queridos foram repatriados e identificados", afirma o comunicado.

Os restos mortais são do capitão americano-israelense Omer Neutra, 21 anos, que morreu ao ser sequestrado, do cabo Oz Daniel, 19 anos, e do coronel Asaf Hamami, 40 anos, o oficial de maior patente assassinado pelo Hamas. O Hamas entregou a Israel os restos mortais de 20 dos 28 reféns falecidos que permaneciam em Gaza e que deveriam ser devolvidos no início da trégua em outubro. Anteriormente, o Exército israelense havia informado, por meio de nota, que os corpos tinham sido entregues à Cruz Vermelha. Horas antes, o braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin al Qassam, tinha anunciado a entrega dos "corpos de três soldados israelenses capturados", encontrados no domingo "no caminho de um dos túneis do sul da Faixa de Gaza".

Na primeira fase do acordo de trégua, o Hamas libertou, em 13 de outubro, os últimos 20 reféns vivos, sequestrados durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. Naquele dia, o Hamas deveria entregar os corpos dos 28 reféns falecidos, mas depois anunciou que a entrega aconteceria à medida que os restos mortais fossem encontrados em áreas sob escombros. Os sucessivos atrasos na entrega dos corpos provocaram irritação no Executivo israelense.