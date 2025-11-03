França ameaça banir Shein do mercado se voltar a vender bonecas com caráter pedopornográfico

A França ameaçou, nesta segunda-feira (3), a Shein com a proibição de acesso ao mercado nacional caso o gigante asiático do comércio eletrônico volte a vender bonecas de natureza pedopornográfica, que a empresa afirmou no sábado ter retirado de seu catálogo. "Se esse comportamento se repetir, teremos o direito, e eu solicitarei, de proibir o acesso da plataforma Shein ao mercado francês", declarou o ministro da Economia, Roland Lescure, à BFMTV e à RMC.

"Por atos terroristas, por tráfico de entorpecentes e por objetos pedopornográficos, o governo tem o direito de solicitar a proibição de acesso ao mercado francês (...), caso os comportamentos se repitam ou caso os objetos em questão não sejam retirados em 24 horas", detalhou. "Esses objetos horríveis (...) são ilegais" e "haverá uma investigação judicial", afirmou. No sábado, a unidade antifraude da França anunciou que havia denunciado o gigante asiático do comércio online Shein por vender o que descreveu como "bonecas sexuais com aparência infantil". Ainda assim, Roland Lescure reconheceu no sábado que a lei francesa pode ser contornada utilizando VPN. "A França não tem meios de combater isso neste estado", disse.