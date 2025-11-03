França ameaça banir Shein devido à venda de bonecas de uso adulto com aparência infantil

A agência encaminhou o caso aos promotores públicos, e o Ministro da Economia da França, Roland Lescure, disse nesta segunda-feira que buscará banir a Shein do mercado francês se tais incidentes voltarem a ocorrer.

As autoridades da França alertaram que podem bloquear o acesso à Shein após a Direção-Geral de Concorrência, Consumo e Repressão à Fraude (DGCCRF) descobrir de que o gigante da moda rápida online estava vendendo bonecas sexuais com aparência infantil. Segundo o órgão fiscalizador francês, as descrições e categorização da Shein deixavam pouca dúvida quanto à sua natureza pornográfica infantil.

"Isso está previsto por lei", disse ele. "Em casos envolvendo terrorismo, tráfico de drogas ou materiais pornográficos infantis, o governo tem o direito de solicitar que o acesso ao mercado francês seja proibido", disse.

O órgão de fiscalização disse que emitiu um aviso formal instando a plataforma a tomar medidas corretivas urgentes. A Shein não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Associated Press.

Enquanto isso, uma missão parlamentar de apuração sobre a inspeção de produtos importados para a França anunciou que convocará funcionários da Shein para interrogatório. "Nenhum ator econômico pode se considerar acima da lei. Um varejista que vendesse tal item teria sua loja imediatamente fechada por uma ordem prefeitoral. A Shein deve fornecer uma explicação", disse o relator da missão, Antoine Vermorel-Marques. (*Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado