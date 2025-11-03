Forças de segurança do México matam 13 criminosos em Sinaloa

Localizado na costa do Pacífico, Sinaloa é cenário há mais de um ano de um conflito entre facções de um cartel local que já deixou 1.700 mortos e quase 2.000 desaparecidos.

Um confronto entre autoridades do México e um grupo armado no conturbado estado de Sinaloa terminou com 13 criminosos mortos e quatro detidos, anunciou nesta segunda-feira (3) o secretário de Segurança do país, Omar García Harfuch.

Após o confronto, que ocorreu por volta das 12h45 locais, no município de Guasave, agentes libertaram nove pessoas que haviam sido sequestradas e apreenderam sete veículos, armas e equipamento tático, informou o secretário, no X.

Segundo Harfuch, os agentes de segurança "foram atacados por um grupo armado que estava escondido sob uma ponte", durante uma patrulha na comunidade de La Brecha, o que provocou "sua resposta imediata". Tanto os detidos quanto os objetos apreendidos foram colocados à disposição da Justiça, informou o secretário.

A guerra interna no cartel de Sinaloa teve início após a captura de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico do grupo criminoso, que foi traído e levado para os Estados Unidos, em julho de 2024, pelo filho do seu ex-sócio Joaquín "El Chapo" Guzmán. Este último cumpre pena de prisão perpétua desde 2019 em uma prisão americana.

O cartel é apontado por Washington como um dos principais responsáveis pelo tráfico de fentanil, motivo pelo qual foi designado em fevereiro uma organização terrorista estrangeira.