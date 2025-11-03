Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Forças de segurança do México matam 13 criminosos em Sinaloa

Forças de segurança do México matam 13 criminosos em Sinaloa

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um confronto entre autoridades do México e um grupo armado no conturbado estado de Sinaloa terminou com 13 criminosos mortos e quatro detidos, anunciou nesta segunda-feira (3) o secretário de Segurança do país, Omar García Harfuch.

Localizado na costa do Pacífico, Sinaloa é cenário há mais de um ano de um conflito entre facções de um cartel local que já deixou 1.700 mortos e quase 2.000 desaparecidos.

Após o confronto, que ocorreu por volta das 12h45 locais, no município de Guasave, agentes libertaram nove pessoas que haviam sido sequestradas e apreenderam sete veículos, armas e equipamento tático, informou o secretário, no X.

Segundo Harfuch, os agentes de segurança "foram atacados por um grupo armado que estava escondido sob uma ponte", durante uma patrulha na comunidade de La Brecha, o que provocou "sua resposta imediata". Tanto os detidos quanto os objetos apreendidos foram colocados à disposição da Justiça, informou o secretário.

A guerra interna no cartel de Sinaloa teve início após a captura de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico do grupo criminoso, que foi traído e levado para os Estados Unidos, em julho de 2024, pelo filho do seu ex-sócio Joaquín "El Chapo" Guzmán. Este último cumpre pena de prisão perpétua desde 2019 em uma prisão americana.

O cartel é apontado por Washington como um dos principais responsáveis pelo tráfico de fentanil, motivo pelo qual foi designado em fevereiro uma organização terrorista estrangeira.

jla/db/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar