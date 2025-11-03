Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Explosão em loja deixa mais de 20 mortos no México

Ao menos 23 morreram e 11 ficaram feridos em detonação seguida de incêndio em cidade no norte do país. Autoridades descartaram que incidente tenha sido um ataque deliberado.Pelo menos 23 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em uma explosão em uma loja em Hermosillo, no estado de Sonora, no norte do México, informaram as autoridades neste sábado (01/10), descartando a hipótese de ataque deliberado. "Até o momento, temos 23 mortes confirmadas e 11 feridos. Infelizmente, algumas das vítimas são menores de idade", disse o governador de Sonora, Alfonso Durazo, em um vídeo. Durazo acrescentou que os feridos foram encaminhados para diversos hospitais da cidade. A explosão ocorreu em uma loja da rede varejista Waldo's, de produtos populares, no centro da cidade. Ataque descartado "Ordenei uma investigação completa e transparente para determinar as causas do incidente e responsabilizar os envolvidos", acrescentou o governador. "Ninguém enfrentará essa dor sozinho. Desde os primeiros momentos, as equipes de emergência, segurança e saúde agiram com grande profissionalismo e dedicação, controlando a situação e salvando vidas", concluiu o governador. "Ordenei uma investigação completa e transparente para determinar as causas do incidente e apurar os responsáveis", acrescentou o governador. Por sua vez, a prefeita Claudia Sheinbaum expressou suas condolências no Twitter "às famílias e entes queridos dos falecidos". A Secretaria de Segurança Pública local descartou que o incidente tenha sido "um ataque" ou um "evento relacionado a um ato violento" contra civis. Segundo o Ministério Público, responsável pela investigação, a maioria das mortes resultou da inalação de gases tóxicos. "Até o momento, não há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso", informou um procurador. Vítimas ficaram presas Segundo relatos da imprensa mexicana, após a explosão, clientes buscaram refúgio dentro da loja e ficaram presos pelas chamas. De acordo com o relatório oficial, o incêndio ocorreu por volta das 15h (horário local), quando o estabelecimento estava lotado de clientes, devido às compras antecipadas para o Dia dos Mortos, festejado neste domingo. Os serviços de emergência chegaram ao local para controlar a situação. Imagens da imprensa mostram a fachada do prédio com as janelas destruídas e uma mancha preta resultante do incêndio. As autoridades cancelaram as comemorações do Dia dos Mortos que seriam realizadas na cidade. md (AFP, EFE)

