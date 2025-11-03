Explosão em loja deixa mais de 20 mortos no México

Ao menos 23 morreram e 11 ficaram feridos em detonação seguida de incêndio em cidade no norte do país. Autoridades descartaram que incidente tenha sido um ataque deliberado.Pelo menos 23 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em uma explosão em uma loja em Hermosillo, no estado de Sonora, no norte do México, informaram as autoridades neste sábado (01/10), descartando a hipótese de ataque deliberado. "Até o momento, temos 23 mortes confirmadas e 11 feridos. Infelizmente, algumas das vítimas são menores de idade", disse o governador de Sonora, Alfonso Durazo, em um vídeo. Durazo acrescentou que os feridos foram encaminhados para diversos hospitais da cidade. A explosão ocorreu em uma loja da rede varejista Waldo's, de produtos populares, no centro da cidade. Ataque descartado "Ordenei uma investigação completa e transparente para determinar as causas do incidente e responsabilizar os envolvidos", acrescentou o governador. "Ninguém enfrentará essa dor sozinho. Desde os primeiros momentos, as equipes de emergência, segurança e saúde agiram com grande profissionalismo e dedicação, controlando a situação e salvando vidas", concluiu o governador. "Ordenei uma investigação completa e transparente para determinar as causas do incidente e apurar os responsáveis", acrescentou o governador. Por sua vez, a prefeita Claudia Sheinbaum expressou suas condolências no Twitter "às famílias e entes queridos dos falecidos". A Secretaria de Segurança Pública local descartou que o incidente tenha sido "um ataque" ou um "evento relacionado a um ato violento" contra civis. Segundo o Ministério Público, responsável pela investigação, a maioria das mortes resultou da inalação de gases tóxicos. "Até o momento, não há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso", informou um procurador. Vítimas ficaram presas Segundo relatos da imprensa mexicana, após a explosão, clientes buscaram refúgio dentro da loja e ficaram presos pelas chamas. De acordo com o relatório oficial, o incêndio ocorreu por volta das 15h (horário local), quando o estabelecimento estava lotado de clientes, devido às compras antecipadas para o Dia dos Mortos, festejado neste domingo. Os serviços de emergência chegaram ao local para controlar a situação. Imagens da imprensa mostram a fachada do prédio com as janelas destruídas e uma mancha preta resultante do incêndio. As autoridades cancelaram as comemorações do Dia dos Mortos que seriam realizadas na cidade. md (AFP, EFE)