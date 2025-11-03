EUA se tornará acionista de start-up dedicada a transformar terras raras

O governo dos Estados Unidos se tornará acionista da start-up Vulcan Elements, especializada na transformação de terras raras, informou a empresa nesta segunda-feira (3), em uma tentativa de Washington de reduzir sua dependência da China para obter esses metais. A empresa, com sede em Durham (Carolina do Norte), fabrica ímãs potentes destinados à indústria, a partir de uma liga que inclui neodímio, um dos metais do grupo das terras raras. Esses ímãs são um componente crucial para muitos setores de alta tecnologia.

A Vulcan Elements também planeja processar terras raras em sua fábrica localizada no parque industrial Research Triangle Park, próximo a Durham. A operação conecta o governo americano a investidores privados, que injetarão 550 milhões de dólares (R$ 2,94 bilhões) no capital da Vulcan Elements, segundo comunicado. Os Estados Unidos, por sua vez, concederão um empréstimo de 620 milhões de dólares (R$ 3,3 bilhões) e uma subvenção de 50 milhões de dólares (R$ 267 milhões) em troca de receber ações da Vulcan equivalentes a esse valor. O governo também emprestará 80 milhões de dólares (R$ 428 milhões) à ReElement Technologies, outra empresa americana dedicada à produção de terras raras prontas para transformação, que já havia assinado um acordo de fornecimento com a Vulcan em agosto.