EUA: líder da maioria no Senado diz que não há votos suficientes para acabar com filibuster

O líder da maioria no Senado dos EUA, o republicano John Thune, afirmou que não há votos suficientes para acabar com o filibuster, ao realizar discurso nesta segunda-feira, 03. A prática parlamentar americana chamada de "filibuster" permite a um ou mais senadores prolongar o debate sobre uma proposta legislativa, com o objetivo de atrasar ou impedir a votação de um projeto de lei. Essa tática é frequentemente usada pela minoria para bloquear ou adiar a aprovação de legislação que não apoia.

Em comentários, ele defendeu que não há vencedores em uma paralisação do governo e se questionou se essa será a semana que os democratas irão encerrar o shutdown. "Não há vencedores, mas há muitos perdedores", acrescentou.