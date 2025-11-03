Detidos dois suspeitos de planejar ataque inspirado no Estado Islâmico nos EUA

Dois homens foram presos no estado de Michigan, no norte dos Estados Unidos, por supostamente planejarem um ataque em nome do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) durante este fim de semana, segundo documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira (3). O diretor do FBI, Kash Patel, anunciou na sexta-feira que a agência havia frustrado um "potencial ataque terrorista" em Michigan. Ele afirmou que houve várias prisões, mas deu poucos detalhes sobre o suposto complô.

A denúncia criminal acusa Mohmed Ali, Majed Mahmoud e outros conspiradores não identificados de planejarem um ataque em Ferndale, subúrbio de Detroit, em clubes e bares LGBT+. Ali e Mahmoud, ambos cidadãos americanos, teriam comprado armas de fogo e munições e visitado um estande de tiro como parte de um plano para "cometer um crime federal de terrorismo", segundo a denúncia. Em uma operação das autoridades na sexta-feira nas residências de Ali e Mahmoud, em Dearborn, outro subúrbio de Detroit, agentes do FBI confiscaram três fuzis do tipo AR-15, duas espingardas, quatro pistolas e mais de 1.600 cartuchos de munição, de acordo com o documento judicial. Além disso, nas contas de redes sociais dos dois homens foram encontradas várias referências a "conteúdo extremista islamista e relacionado ao EI".