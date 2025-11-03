Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil registra maior queda nas emissões de poluentes em 15 anos

Autor AFP
O Brasil registrou em 2024 sua maior redução anual nas emissões de gases de efeito estufa desde 2009, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (3) e relacionados à queda do desmatamento na Amazônia.

As emissões brutas diminuíram 16,7% em relação ao ano anterior, calculou o Observatório do Clima: uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a poucos dias de sediar a conferência climática COP30 da ONU, em Belém do Pará.

"Os novos dados mostram o impacto da retomada do controle de desmatamento pelo governo federal em seguida ao descontrole deliberado entre 2019 e 2022", afirmou o Observatório em nota à imprensa.

Durante aquele período, sob o governo Bolsonaro, o desmatamento disparou na maior floresta tropical do mundo, essencial na luta contra o aquecimento global por absorver gases poluentes.

Desde que Lula assumiu em 2023, a destruição florestal diminuiu na Amazônia Legal. Caiu 11% entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados oficiais divulgados na semana passada.

Apesar dessas reduções, "os dados da economia brasileira em 2025 (...) não permitem fazer projeções otimistas" sobre o cumprimento das metas de redução de emissões do país neste ano, advertiu o Observatório.

Embora reconheçam os avanços no combate ao desmatamento, organizações ambientalistas criticam o leve aumento das emissões do setor agropecuário e da geração de energia no país.

Também questionam Lula por ter apoiado um megaprojeto de exploração de petróleo próximo à foz do rio Amazonas.

Em outubro, a Petrobras iniciou perfurações em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e a 175 km da costa, na Margem Equatorial, após receber a autorização do órgão de controle ambiental.

Lula defende que a exploração de hidrocarbonetos é necessária para financiar a transição energética, mas ambientalistas criticam o impacto sobre as emissões.

