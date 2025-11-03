Após saída de Vieira, Genoa vence primeira na Serie A

Ruslan Malinovskiy (18') e Leo Oestigaard (90'+3) marcaram os gols da equipe genovesa, dirigida nessa partida por dois de seus ex-jogadores, Roberto Murgita e Domenico Criscito.

O Genoa, que demitiu o técnico francês Patrick Vieira no sábado, conquistou sua primeira vitória da temporada no Campeonato Italiano neste segunda-feira (3) contra o Sassuolo (2-1), em jogo válido pela 10ª rodada da competição.

Com o resultado, o Genoa deixou a última posição e assume o 18º lugar na tabela com seis pontos, mesma pontuação do Pisa (17º).

O decano dos clubes italianos de futebol vivia até esta segunda-feira o pior início da competição de sua história, com três empates e seis derrotas.

Segundo a imprensa italiana, o ex-jogador italiano Daniele De Rossi é o favorito para assumir o comando técnico da equipe.

