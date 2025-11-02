Violência política em Bangladesh deixou quase 300 mortos desde o ano passado

A violência política já causou a morte de quase 300 pessoas em Bangladesh desde os distúrbios que levaram à queda da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina em agosto de 2024, alertou uma ONG neste domingo (2). Entre agosto de 2024 e setembro de 2025, pelo menos 281 pessoas morreram, incluindo 40 em execuções extrajudiciais e 153 vítimas de linchamentos, segundo a Odhikar, principal organização de direitos humanos do país.

Sheikh Hasina, que governava o país desde 2009, foi forçada ao exílio na Índia após protestos estudantis que foram violentamente reprimidos pelas forças de segurança. Segundo a ONU, pelo menos 1.400 pessoas perderam a vida nos distúrbios, a maioria civis. Hasina, apelidada de "dama de ferro", foi acusada de violar repetidamente os direitos humanos durante seu governo, particularmente contra opositores políticos. Em seu julgamento à revelia em Bangladesh, a Promotoria pediu a pena de morte.