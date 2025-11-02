Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que 'sente muito' pela família real britânica com relação ao caso Andrew-Epstein

Trump diz que 'sente muito' pela família real britânica com relação ao caso Andrew-Epstein

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (2), que "sentia muito" pela família real britânica depois que o rei Charles III revogou o título de príncipe de seu irmão Andrew devido aos seus laços com o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein. 

"É uma coisa terrível que aconteceu com a família", afirmou Trump quando questionado por um repórter da AFP a bordo do Air Force One sobre a recente saga. 

"Essa tem sido uma situação trágica, e é uma pena. Quero dizer, sinto muito pela família."

dk-des/jgc/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar