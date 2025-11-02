Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que não pode revelar segredos, caso China invada Taiwan

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não pode revelar seus segredos ao ser questionado em entrevista sobre seu plano caso a China invada Taiwan. "Não posso revelar meus segredos", disse Trump em trecho divulgado pela CBS da entrevista do líder americano a Norah O'Donnell no programa a 60 Minutes, que foi gravado na sexta-feira para exibição neste domingo, 2.

Trump disse que o caso de Taiwan "nem sequer foi mencionado" quando conversou com o presidente chinês Xi Jinping durante sua viagem à Ásia na semana passada.

Tags

EUA Trump China

