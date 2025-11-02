Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Terrorista cruza linha amarela em Gaza e é atingido pela Força Aérea de Israel

Terrorista cruza linha amarela em Gaza e é atingido pela Força Aérea de Israel

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em conta na rede social X, as Forças de Defesas de Israel (FDI) publicaram que "um terrorista cruzou a linha amarela e avançou em direção às tropas das FDI no norte de Gaza, representando uma ameaça imediata para as tropas."

Na publicação, a FDI informa que após a identificação, e para remover a ameaça às tropas, "a IAF atingiu o terrorista". IAF é a sigla em inglês para Força Aérea Israelense.

"Os soldados das FDI permanecem posicionados de acordo com o acordo de cessar-fogo e continuarão a operar para remover qualquer ameaça imediata", informa a publicação.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar