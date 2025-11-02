Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Afeganistão

Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Afeganistão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu o norte do Afeganistão na noite de domingo, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), apenas dois meses após um sismo mortal no leste do país.

O epicentro foi localizado em Kholm, próximo à cidade de Mazar-e-Sharif, na província de Balkh, e teve uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o USGS.

Os tremores foram sentidos até na capital, Cabul, constataram correspondentes da AFP.

No final de agosto, outro terremoto de magnitude 6 afetou as províncias orientais de Kunar, Laghman e Nangarhar, causando a morte de mais de 2.200 pessoas. Foi o abalo sísmico mais letal da história recente do Afeganistão.

O país é frequentemente atingido por terremotos, em especial na cordilheira Hindu Kush, localizada próxima à junção das placas tectônicas euroasiática e indiana.

Desde 1900, o nordeste do Afeganistão registrou 12 terremotos com magnitudes superiores a 7, segundo Brian Baptie, sismólogo do British Geological Survey.

Os talibãs, que retomaram o poder em 2021, já enfrentaram vários terremotos, incluindo o ocorrido na região de Herat, fronteiriça com o Irã, em 2023, que deixou mais de 1.500 mortos e destruiu mais de 63.000 residências.

str-cgo/dth/meb/db/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar