Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Afeganistão (USGS)
Um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu o norte do Afeganistão na noite deste domingo (2), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O sismo ocorreu em Kholm, próximo à cidade de Mazar-e-Sharif, na província de Balkh, e teve uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o USGS. Os tremores foram sentidos até mesmo na capital, Cabul, observaram correspondentes da AFP.
