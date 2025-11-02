Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Afeganistão (USGS)

Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Afeganistão (USGS)

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu o norte do Afeganistão na noite deste domingo (2), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

O sismo ocorreu em Kholm, próximo à cidade de Mazar-e-Sharif, na província de Balkh, e teve uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o USGS. Os tremores foram sentidos até mesmo na capital, Cabul, observaram correspondentes da AFP.

str-cgo/dth/meb/jvb/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar