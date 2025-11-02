Seca extrema deixa Teerã à beira do desabastecimento de água

A represa Amir Kabir, uma das cinco que fornecem água potável para a capital iraniana, está atualmente com apenas 8% de sua capacidade, o suficiente para menos de duas semanas de abastecimento, informou Behzad Parsa, diretor-geral da empresa de águas de Teerã, citado pela agência de notícias Irna.

Teerã poderá ficar sem água potável dentro de duas semanas por causa de uma seca histórica, alertou um veículo de comunicação estatal iraniano neste domingo (2).

Há um ano, tinha seis vezes mais água.

A capital iraniana, com mais de 10 milhões de habitantes, consome cerca de 3 milhões de metros cúbicos de água por dia.

Para economizar, foram registrados cortes de água em vários bairros da cidade nos últimos dias.

Em julho e agosto inclusive foram decretados dois feriados para poupar água e energia, em um momento em que os cortes de eletricidade eram quase diários por causa de uma intensa onda de calor.