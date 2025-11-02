Sagrada Família ultrapassa catedral alemã e se torna igreja mais alta do mundo

Basílica de Barcelona teve parte de sua torre central instalada, atingindo uma altura de 162,9 metros. Até então, o título pertencia à Catedral de Ulm, na Alemanha, um metro mais baixa.A icônica Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, tornou-se a igreja mais alta do mundo nesta quinta-feira (29/10), ultrapassando a Catedral de Ulm, na Alemanha, por um metro, após a instalação de uma parte de sua torre central. Com a nova estrutura, a Sagrada Família passou a alcançar 162,91 metros de altura. A Catedral de Ulm, uma igreja luterana de estilo gótico construída entre 1543 e 1890, detinha o título até então, com 161,5 metros de altura. A torre central da igreja catalã deverá ser concluída apenas no próximo ano, quando atingirá 172 metros de altura. O novo componente da torre, fabricado no estado da Baviera, no sul da Alemanha, foi entregue a Barcelona em quatro partes em julho e preparado em uma plataforma para ser instalado. A estrutura externa, feita de cerâmica vitrificada branca e vidro, foi projetada para refletir a luz e resistir a condições climáticas extremas. Mais de um século em construção A construção da Sagrada Família começou em 1882, mas seu arquiteto, Antoni Gaudí, não esperava viver para vê-la completa. Apenas uma de suas torres estava de pé quando ele morreu de forma trágica em 1926. A torre central da basílica deve ser entregue no 100º aniversário da morte de Gaudí. As obras nas fachadas e no interior da igreja, contudo, ainda continuarão por anos. A conclusão total está prevista apenas para a próxima década, de acordo com autoridades da igreja, superando 150 anos para a conclusão. A construção foi financiada exclusivamente por doações e especialmente por taxas de entrada. No ano passado, 4,9 milhões de pessoas visitaram o local. gq (AFP, DPA)