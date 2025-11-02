Queniano Benson Kipruto vence a Maratona de Nova York
O queniano Benson Kipruto superou por centésimos de segundo seu compatriota Alexander Mutiso para vencer a Maratona de Nova York neste domingo (2).
Em um sprint final emocionante, Mutiso quase alcançou Kipruto nos últimos metros, naquela que foi a chegada mais apertada da história da Maratona de Nova York.
Kipruto cruzou a fita em 2h08m9s, com Mutiso apenas 16 centésimos de segundos atrás.
O terceiro colocado também foi queniano: Albert Korir, vencedor em Nova York em 2021, que completou a prova em 2h08m57s.
