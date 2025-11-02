Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Queniano Benson Kipruto vence a Maratona de Nova York

Queniano Benson Kipruto vence a Maratona de Nova York

Tipo Notícia

O queniano Benson Kipruto superou por centésimos de segundo seu compatriota Alexander Mutiso para vencer a Maratona de Nova York neste domingo (2).

Em um sprint final emocionante, Mutiso quase alcançou Kipruto nos últimos metros, naquela que foi a chegada mais apertada da história da Maratona de Nova York.

Kipruto cruzou a fita em 2h08m9s, com Mutiso apenas 16 centésimos de segundos atrás.

O terceiro colocado também foi queniano: Albert Korir, vencedor em Nova York em 2021, que completou a prova em 2h08m57s.

