Premiê do Canadá pede perdão a Trump por anúncio antitarifa

Mark Carney disse que se desculpou com o presidente dos EUA por um anúncio televisivo contra as tarifas americanas que irritou o republicano e o levou a romper negociações comerciais com o país vizinho.O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, declarou neste sábado (01/11) que pediu desculpas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por um anúncio televisivo contra as tarifas americanas que irritou o republicano e o levou a romper negociações comerciais com o Canadá e impor um aumento adicional de 10% nas tarifas sobre os produtos canadenses. "Pedi desculpas ao presidente (Trump), o presidente se sentiu ofendido com o anúncio e não é algo que eu teria feito, criar esse anúncio", disse Carney em entrevista coletiva na cidade sul-coreana de Gyeongju, que sediou a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). O líder canadense afirmou que seu país está disposto a retomar as negociações "quando os americanos estiverem prontos". Carney disse que analisou o anúncio antes de sua veiculação e que se opôs a ele. Anúncio usa discurso de Reagan O anúncio foi veiculado pelo governador de Ontário, Doug Ford, e apresentava a voz de Reagan falando sobre as desvantagens das tarifas comerciais, em trechos de um discurso de 1987 transmitido pelo rádio. O então presidente republicano, que morreu em 2004, fez o discurso para explicar por que decidiu impor tarifas sobre alguns produtos japoneses. Irritado com o anúncio, Trump declarou o fim de "todas as negociações comerciais" com o Canadá e um aumento das taxas sobre produtos canadenses. "Eu disse a Ford que não queria prosseguir com o anúncio", disse Carney aos repórteres. Tarifas Em março, o governo Trump havia imposto tarifas de 25% sobre a maioria das importações provenientes do Canadá, incluindo aço, alumínio e vários produtos do setor automotivo. O Canadá está tentando reduzir sua dependência econômica de Washington, que absorve 75% de suas exportações. Carney e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram na sexta-feira passada para retomar seu diálogo econômico à margem da Apec. Trump, que se reuniu na quinta-feira com Xi em Busan e partiu de volta para Washington no mesmo dia, chegou a dizer que não viajou para a Coreia do Sul para ver o premiê do Canadá e teve uma interação fria com Carney no início de um jantar de líderes do fórum. Mais tarde, porém, ele disse que eles tiveram uma "boa conversa". md (EFE, Reuters, AP, AFP)