Prefeito mexicano é morto durante celebrações do Dia dos Mortos

O prefeito do município de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, foi morto a tiros na noite de ontem, 1º, no centro histórico da cidade. Ele foi levado às pressas para um hospital, onde faleceu posteriormente, segundo o procurador estadual Carlos Torres Pina. Um vereador e um guarda-costas também ficaram feridos no ataque.

Um prefeito do Estado de Michoacán, no oeste do México, foi morto a tiros em uma praça diante de dezenas de pessoas que se reuniram para as festividades do Dia dos Mortos, disseram as autoridades.

O agressor foi morto no local, disse o secretário federal de Segurança, Omar García Harfuch, a jornalistas neste domingo. O ataque ao prefeito foi realizado por um homem não identificado que atirou nele sete vezes, disse García Harfuch. A arma foi relacionada a dois confrontos armados entre grupos criminosos rivais que atuam na região, acrescentou. "Nenhuma linha de investigação está sendo descartada para esclarecer esse ato covarde que tirou a vida do prefeito", disse García Harfuch.

Michoacán é um dos Estados mais violentos do México e um campo de batalha entre vários cartéis e grupos criminosos que lutam pelo controle do território, rotas de distribuição de drogas e outras atividades ilícitas.

Centenas de moradores de Uruapan saíram às ruas da cidade, hoje, 2, para acompanhar o cortejo fúnebre e se despedir do prefeito assassinado. Eles gritavam "Justiça! Justiça! Fora Morena!", em referência ao partido governista da presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

Nos últimos meses, o prefeito de Uruapan havia feito um apelo público a Sheinbaum nas redes sociais, pedindo ajuda para combater os cartéis e grupos criminosos. Ele acusou o governador pró-governo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, e a polícia estadual de corrupção.