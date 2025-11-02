Polícia do Reino Unido detém dois suspeitos por ataque em trem com destino a Londres

Dez pessoas permanecem internadas neste domingo, 2, - nove em estado grave - após um ataque a facadas que espalhou medo e caos em um trem com destino a Londres, no leste da Inglaterra, segundo a polícia britânica. Dois suspeitos estão sob custódia. A polícia diz trabalhar para identificar a motivação do crime. Os detalhes do ataque ainda são escassos. Passageiros ensanguentados saíram às pressas do trem de longa distância quando fez uma parada de emergência no sábado, 1º, na cidade de Huntingdon - onde dezenas de policiais aguardavam pouco depois de serem relatados múltiplos esfaqueamentos.

Duas pessoas foram presas por agentes armados na estação. A polícia não divulgou a identidade dos suspeitos nem a possível motivação, mas informou que a unidade antiterrorismo apoia a investigação. O ministro da Defesa, John Healey, disse à Sky News que "a avaliação inicial é de que foi um episódio isolado, um ataque isolado". Em comunicado, a Polícia de Transportes Britânica afirmou que "10 pessoas foram levadas ao hospital, nove delas com ferimentos que se acredita ameaçarem a vida". "Este foi declarado um incidente grave, e a Polícia Antiterrorismo está apoiando nossa investigação enquanto trabalhamos para estabelecer todas as circunstâncias e a motivação para este incidente", acrescentou.

A corporação disse que foi acionado o "plato", palavra-código nacional usada por polícia e serviços de emergência quando respondem ao que pode ser um "ataque terrorista em andamento". Essa declaração foi posteriormente revogada, mas nenhuma motivação para o ataque foi divulgada. "Estamos conduzindo diligências urgentes para estabelecer o que aconteceu, e pode levar algum tempo até que possamos confirmar mais informações", disse o chefe-superintendente, Chris Casey. "Neste estágio inicial, não seria apropriado especular sobre as causas do incidente." O ataque ocorreu quando o trem que partiu de Doncaster, no norte da Inglaterra, em direção à estação Kings Cross, em Londres, estava aproximadamente na metade da viagem de duas horas. O trem se aproximava de Huntingdon, uma cidade a poucos quilômetros a noroeste de Cambridge.

O passageiro Olly Foster disse à BBC que ouviu pessoas gritando "corram, corram, há um cara literalmente esfaqueando todo mundo" e inicialmente pensou que pudesse ser uma brincadeira de Halloween. Mas, à medida que os passageiros o empurravam para fugir, percebeu que sua mão estava coberta de sangue de uma cadeira na qual tinha se apoiado. Os serviços de emergência, incluindo polícia armada e helicópteros de resgate, responderam rapidamente quando o trem entrou em Huntingdon. O ataque parece ter sido contido rapidamente após a chegada do trem à estação. Policiais vestidos com macacões forenses, acompanhados de um cão policial, puderam ser vistos na plataforma. A Polícia de Cambridgeshire, força policial local, disse que os agentes foram acionados às 19h39 de sábado para a ocorrência, a cerca de 75 milhas (120 quilômetros) ao norte de Londres. A polícia chegou à estação em poucos minutos.