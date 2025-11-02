Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa denuncia 'sofrimento inaceitável' da população no Sudão

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O papa Leão XIV reiterou, neste domingo (2), seu apelo por um cessar-fogo e a "abertura urgente" de corredores humanitários no Sudão, mergulhado em uma sangrenta guerra civil, após denunciar o "sofrimento inaceitável" de sua população.

"Com grande dor, acompanho as notícias trágicas que chegam do Sudão, em particular da cidade de El Fasher, no martirizado Darfur setentrional", disse o pontífice depois da oração dominical do Angelus na praça de São Pedro, no Vaticano.

"Violências indiscriminadas contra mulheres e crianças, ataques a civis indefesos e graves obstáculos à ação humanitária estão causando sofrimentos inaceitáveis para uma população já esgotada por longos meses de conflito", acrescentou.

Posteriormente, Leão XIV renovou seu chamado às partes envolvidas para um "cessar-fogo e a abertura urgente de corredores humanitários".

Desde abril de 2023, a guerra no Sudão causou dezenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e provocou a pior crise humanitária da atualidade, segundo a ONU.

O conflito teve como estopim uma disputa de poder entre o general Abdel Fatah al Burhan, comandante do Exército regular e líder de fato do país desde o golpe de Estado de 2021, e o general Mohamed Daglo, líder das paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR).

Após 18 meses de cerco, as FAR tomaram em 26 de outubro El Fasher, a última grande cidade de Darfur que estava fora de seu controle. Desde então, milhares de civis fugiram da cidade, onde se multiplicam os testemunhos de atos de violência contra a população civil.

