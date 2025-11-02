Mortos pelo furacão Melissa na Jamaica sobem para 28 e balanço pode aumentar (premiê)

O furacão Melissa, um dos mais potentes já registrados, deixou pelo menos 28 mortos na Jamaica, onde tocou o solo, segundo um novo balanço informado pelo primeiro-ministro Andrew Holness pelas redes sociais. "O governo jamaicano está profundamente entristecido ao confirmar 28 mortes relacionadas com a passagem do furacão Melissa", escreveu o líder em postagem no X no sábado (1º).

Segundo ele, este balanço pode aumentar. "Estão sendo verificadas outras informações que reportam possíveis vítimas", detalhou. Melissa, que devastou regiões inteiras da Jamaica e inundou Haiti e Cuba, deixou cerca de 60 mortos em sua passagem por vários dias pelo Caribe no começo da semana. Diante da magnitude dos danos no oeste da Jamaica, "o secretário-geral [das Nações Unidas] destacou a importância da ajuda internacional", segundo um comunicado de seu porta-voz neste domingo. António Guterres "faz um apelo à mobilização de recursos maciços para enfrentar as perdas e danos causados pelo furacão", continuou o texto.