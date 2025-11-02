Manchester City vence Bournemouth e assume vice-liderança do Inglês

O Manchester City assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês com a vitória por 3 a 1 sobre o Bournemouth neste domingo (2), pela 10ª rodada. O atacante norueguês Erling Haaland foi o destaque da partida com dois gols (17' e 33'), ambos com assistências do francês Rayan Cherki.

Tyler Adams (25') marcou o gol do Bournemouth entre o primeiro e o segundo do 'Citizens', e no segundo tempo Nico O'Reilly (60') fez o terceiro para o time de Manchester. Esta vitória dá moral ao City depois da decepcionante derrota para o Aston Villa (1 a 0) na semana passada, a primeira da equipe desde agosto. O Manchester City tem agora seis pontos de desvantagem em relação ao líder Arsenal, que no sábado venceu o Burnley por 2 a 1 e vem dominando este início de campeonato. Além disso, os 'Citizens' seguem um ponto à frente do Liverpool (3º), que nesta 10ª rodada bateu o Aston Villa por 2 a 0 e voltou a vencer depois de quatro derrotas consecutivas no campeonato.

O Bournemouth, surpresa da temporada e que começou o fim de semana como vice-líder, cai para a quarta posição com os mesmos 18 pontos dos 'Reds'. O City não tem garantida a vice-liderança até o fim da rodada, já que o Sunderland (7º) poderá chegar a 20 pontos se vencer o Everton (15º) na segunda-feira. - Paquetá marca e West Ham reencontra vitória -

No outro jogo disputado neste domingo, o West Ham se reencontrou com a vitória depois de seis rodadas (cinco derrotas e um empate) ao bater o Newcastle por 3 a 1. Os 'Magpies', que vinham de três vitórias consecutivas entre todas as competições, saíram na frente marcando com Jacob Murphy logo aos cinco minutos. A virada dos 'Hammers' veio ainda no primeiro tempo, com um gol do brasileiro Lucas Paquetá (35') e um gol contra de Sven Botman (45'+5).

No segundo tempo, o time londrino garantiu os três pontos fazendo o terceiro nos acréscimos com Tomas Soucek (90'+7). Mesmo com a vitória, a primeira em casa desde fevereiro, o West Ham segue na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, a três pontos do Burnley (17º). Por sua vez, o Newcastle, que começou a rodada em 12º, cai para a 13ª posição.