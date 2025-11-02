Maldivas impõem proibição geracional inédita ao cigarro

País se torna o primeiro do mundo a proibir, de forma permanente, o consumo de tabaco a nascidos a partir de 2007. Regra também é válida para turistas.As Maldivas passaram a proibir, a partir deste sábado, neste sábado (1º/11), nascidos a partir de janeiro de 2007 de comprar ou consumir cigarros ou produtos derivados, segundo informou o Ministério da Saúde do país. Com a decisão, que visa "proteger a saúde pública e promover uma geração livre do tabaco”, o país se torna o primeiro do mundo a estabelecer uma proibição geracional do fumo. Nascidos a partir desta data estão agora "permanentemente" proibidos de fumar cigarros, mesmo após completarem 18 anos. A política recebeu apoio do presidente Mohamed Muizzu no início deste ano. "De acordo com a nova disposição, indivíduos nascidos em ou após 1º de janeiro de 2007 estão proibidos de comprar, usar ou receber produtos de tabaco nas Maldivas”, diz o comunicado. "A proibição se aplica a todas as formas de tabaco, e os comerciantes são obrigados a verificar a idade antes da venda”, acrescentou. Vender produtos de tabaco para menores implicará uma multa de 50 mil rufiyaa (R$ 17 mil). A proibição também se aplica a turistas. Cigarros eletrônicos banidos As regras também incluem a proibição de importação, venda, distribuição, posse e uso de cigarros eletrônicos e produtos de vaporização. No país, a proibição de cigarros eletrônicos e vapes se aplica a todos os indivíduos, independentemente da idade. O uso de dispositivos de vaporização proibidos acarreta multa de 5.000 rufiyaa (R$ 1,7 mil). As Maldivas são uma nação do sul da Ásia composta por 1.191 pequenos ilhéus de coral espalhados por cerca de 800 quilômetros de norte a sul, com a Linha do Equador passando pelos atóis do sul. Até agora, a Nova Zelândia foi o primeiro e único país a promulgar uma lei desse tipo contra o tabagismo, mas ela foi revogada em novembro de 2023, menos de um ano após sua introdução. A justificativa dada foi que a derrubada da regra ajudaria a financiar reduções de impostos em outras áreas. O Reino Unido também discute a implementação de regra similar, proibindo o acesso ao cigarro para nascidos a partir de 2009, mas a legislação segue em discussão no Parlamento. gq (AFP, DW, OTS)