Lens volta a ser 3º no Francês; Lille entra na zona Champions

Autor AFP
AFP Autor
Quatro dias após a decepcionante derrota para o então lanterna Metz, o Lens se recuperou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Lorient neste domingo (2), resultado que o leva à terceira posição na tabela do Campeonato Francês.

Com 22 pontos, o Lens agora está igualado com o Olympique de Marselha (2º), que venceu o Auxerre (18º) por 1 a 0 no sábado, e permanece dois pontos atrás do líder Paris Saint-Germain (24 pontos), que também venceu o Nice (8º) por 1 a 0.

"Somos um time humilde, mas queremos mostrar que não estamos aqui apenas como figurantes. Queremos a terminar o mais alto possível na tabela", disse o atacante Wesley Saïd, autor de um dos gols da vitória do Lens.

Na quarta posição, a última vaga para a Liga dos Campeões, o Lille venceu em casa o Angers (14º) por 1 a 0, com um gol do atacante português Félix Correia (45'+2).

Com os mesmos 20 pontos estão o Monaco (5º), que no sábado perdeu por 1 a 0 para o Paris FC (11º), e o Lyon (6º), que só conseguiu um empate em 0 a 0 fora de casa contra o Brest (13º), no último jogo deste domingo.

O Strasbourg (7º) sofreu o maior revés entre os times que ocupam as primeiras posições, perdendo por 4 a 1 para o Rennes (10º), graças a um hat-trick de Esteban Lepaul.

Na parte de baixo da tabela, o Metz (17º) reagiu com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nantes (15º) e deixou a lanterna nas mãos do Auxerre.

Também neste domingo, Toulouse (9º) e Le Havre (12º) empataram em 0 a 0.

Após a partida, o técnico do Le Havre, Didier Digard, acusou o jogador norueguês do Toulouse Aron Dönnum de cometer um ato racista contra um de seus jogadores, fazendo um gesto como se estivesse com sentindo um mau cheiro perto do adversário.

O Toulouse afirma que essa acusação é "infundada".

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   - Sábado:

   PSG - Nice                          1 - 0

   Monaco - Paris FC                   0 - 1

   Auxerre - Olympique de Marselha     0 - 1

  

   - Domingo:

   Rennes - Strasbourg                 4 - 1

   Nantes - Metz                       0 - 2

   Toulouse - Le Havre                 0 - 0

   Lens - Lorient                      3 - 0

   Lille - Angers                      1 - 0

   Brest - Lyon                        0 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     24  11   7   3   1  21   9  12

    2. Olympique de Marselha   22  11   7   1   3  25  11  14

    3. Lens                    22  11   7   1   3  17  10   7

    4. Lille                   20  11   6   2   3  23  13  10

    5. Monaco                  20  11   6   2   3  23  17   6

    6. Lyon                    20  11   6   2   3  16  12   4

    7. Strasbourg              19  11   6   1   4  22  16   6

    8. Nice                    17  11   5   2   4  16  16   0

    9. Toulouse                15  11   4   3   4  17  15   2

   10. Rennes                  15  11   3   6   2  18  17   1

   11. Paris FC                14  11   4   2   5  18  20  -2

   12. Le Havre                13  11   3   4   4  12  16  -4

   13. Brest                   10  11   2   4   5  14  18  -4

   14. Angers                  10  11   2   4   5   8  15  -7

   15. Nantes                   9  11   2   3   6  10  17  -7

   16. Lorient                  9  11   2   3   6  13  25 -12

   17. Metz                     8  11   2   2   7  10  26 -16

   18. Auxerre                  7  11   2   1   8   7  17 -10

