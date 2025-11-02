Israel ameaça intensificar ataques contra Hezbollah no sul do Líbano

Israel ameaçou, neste domingo (2), intensificar seus ataques no Líbano contra o Hezbollah, acusando-o de tentar se rearmar, e instou Beirute a cumprir seus compromissos de desarmar o grupo. Apesar do acordo de cessar-fogo de novembro de 2024 com o movimento pró-Irã, Israel continua atacando regularmente os redutos do Hezbollah no Líbano e, no sábado, matou quatro pessoas que descreveu como membros de uma força de elite do grupo.

"O compromisso do governo libanês de desarmar o Hezbollah e expulsá-lo do sul do Líbano deve ser totalmente honrado", declarou inicialmente o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, acrescentando que o grupo está "brincando com fogo" e que "o presidente libanês está protelando o processo". Em uma reunião semanal de gabinete no domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Hezbollah estava tentando se "rearmar". "Esperamos que o governo libanês cumpra sua promessa de desarmar o Hezbollah, mas é claro que exerceremos nosso direito à autodefesa, conforme acordado nos termos do cessar-fogo", acrescentou. Milhares de israelenses que vivem perto da fronteira norte foram forçados a evacuar suas casas por meses depois que o Hezbollah abriu uma frente contra Israel, após a guerra que começou em Gaza em outubro de 2023.

Após dois meses de guerra aberta, o Hezbollah ficou severamente enfraquecido e chegou a perder seu líder histórico, Hassan Nasrallah, morto em um ataque aéreo israelense em Beirute em setembro de 2024. Desde então, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre as autoridades libanesas para desarmar o grupo, um plano ao qual o Hezbollah e seus aliados se opõem, citando, entre outros motivos, a presença israelense contínua no sul do Líbano. A intensificação dos ataques israelenses levou o presidente libanês, Josef Aoun, a ordenar que o exército confrontasse as incursões.