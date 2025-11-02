Inter de Milão vence Verona e encosta no líder Napoli

A Inter de Milão venceu o Hellas Verona por 2 a 1 neste domingo (2), com um gol contra nos acréscimos, e agora está a um ponto do líder Napoli, que tropeçou nesta 10ª rodada do Campeonato Italiano. Um dia depois do empate em casa do time napolitano com o Como (0 a 0), a Inter sabia que não poderia desperdiçar a oportunidade.

Contra um adversário que ainda não venceu nesta temporada, os 'nerazzurri' abriram o placar aos 16 minutos com um golaço de Piotr Zielinski, que acertou belo chute de primeira da entrada da área após cobrança de escanteio. Mas o Verona conseguiu o empate no final do primeiro tempo com outro bonito gol, obra do brasileiro Giovane (ex-Corinthians), que invadiu a área, limpou a marcação e bateu cruzado para superar o goleiro Yann Sommer (40'). Na segunda etapa, debaixo de chuva, o jogo ficou mais truncado, mas a Inter conseguiu a vitória com um gol contra do zagueiro Martin Frese (90+3'), que desviou a bola para a própria meta após cruzamento de Nicolò Barella. "É o tipo de jogo que é mais fácil perder do que ganhar. O time voltou a mostrar personalidade", disse o técnico interista, Cristian Chivu, que começou a temporada com duas derrotas nos três primeiros jogos.

"Tivemos um pouco de sorte. Vitórias assim acontecem ao longo da temporada. Acreditamos que estamos melhorando e que a ideia do treinador está sendo assimilada. Com esta vitória, a Inter de Milão fica na terceira posição com 21 pontos, um atrás do Napoli, mas a Roma (2ª, 21 pontos) pode assumir a liderança isolada se vencer o Milan (4º) neste domingo em San Siro. Nos demais jogos já encerrados desde domingo, Torino e Pisa empataram em 2 a 2 e o Lecce venceu a Fiorentina fora de casa por 1 a 0.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sábado:

Udinese - Atalanta 1 - 0 Napoli - Como 0 - 0 Cremonese - Juventus 1 - 2