Índia coloca um grande satélite de telecomunicações em órbita

A Índia colocou em órbita, neste domingo (2), seu satélite de telecomunicações mais pesado, um novo passo em seu ambicioso programa espacial, anunciou sua agência espacial (ISRO). "O aparelho (...) foi implantado com sucesso em sua órbita", anunciou o diretor da ISRO, V. Narayanan, sob aplausos de cientistas e técnicos no Centro Espacial de Sriharikota, no leste da Índia.

Pesando 4,4 toneladas, o CMS-03, dedicado a telecomunicações, foi lançado ao espaço pelo foguete LVM3-M5 em seu primeiro voo. Este foguete de duas etapas, equipado com dois propulsores auxiliares, é uma versão aprimorada daquele que enviou uma sonda de design indiano à superfície lunar em agosto de 2023. Antes da Índia, apenas Rússia, Estados Unidos e China haviam lançado e pousado com sucesso um dispositivo na Lua. O país mais populoso do mundo tem grandes ambições na exploração espacial.