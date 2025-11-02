Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas anuncia que entregará os corpos de três reféns israelenses neste domingo

Autor AFP
O braço armado do Hamas anunciou, neste domingo (2), que seus combatentes entregariam os corpos de três reféns israelenses às 18h00 GMT (15h00 no horário de Brasília), como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino. 

Em seu canal no Telegram, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam declararam que "os corpos de três soldados israelenses capturados, encontrados [hoje] no trajeto de um dos túneis no sul da Faixa de Gaza", seriam entregues conforme o acordo de troca de "prisioneiros".

