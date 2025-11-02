França exige cláusulas de salvaguarda antes de assinar acordo com Mercosul

O ministro francês para Assuntos Europeus alertou, em entrevista neste domingo (2), que a França não assinará o acordo comercial com os países do Mercosul sem a cláusula de salvaguarda prometida por Bruxelas para proteger seus agricultores. A Comissão Europeia anunciou "medidas de salvaguarda" em setembro, na esperança de obter a aprovação da França.

Os agricultores e pecuaristas franceses temem que seu mercado seja inundado por carne, açúcar e arroz da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em virtude do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. "Queremos que essa cláusula seja adotada e reconhecida pelos países do Mercosul antes da assinatura de qualquer acordo", declarou Benjamin Haddad em entrevista ao Journal du Dimanche (JDD). Ele também explicou que a França está "avaliando" se as garantias "protegeriam efetivamente o setor agrícola de perturbações no mercado". Segundo o ministro, o principal objetivo de seu governo é defender os agricultores "da concorrência desleal".

Bruxelas espera obter a aprovação dos Estados europeus antes do final de dezembro, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupa a presidência rotativa do Mercosul. O acordo foi assinado no final de 2024. Foi adotado pela Comissão Europeia em 3 de setembro de 2025 e ainda precisa ser ratificado pelos 27 Estados-membros da UE para entrar em vigor.