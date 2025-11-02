Ex-Fla e Corinthians, técnico Vítor Pereira é demitido do lanterna da Premier League

"Os resultados e o desempenho desta temporada ficaram abaixo dos padrões aceitáveis e, como resultado, uma mudança na liderança foi considerada necessária", explicou em nota o clube inglês, que ainda não definiu um sucessor para Pereira.

O Wolverhampton, último colocado da Premier League após dez rodadas, anunciou neste domingo (2) a demissão do técnico português Vítor Pereira, que no Brasil teve passagens por Corinthians e Flamengo.

Enquanto isso, o time será dirigido pelos treinadores das equipes sub-21 e sub-18. O próximo jogo será no sábado que vem, contra o Chelsea, em Stamford Bridge.

Os 'Wolves', que somam apenas dois pontos de 30 possíveis, vêm de quatro derrotas seguidas na Premier League e estão oito pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Vítor Pereira, de 57 anos, assumiu o cargo em dezembro de 2024 e, na temporada passada, conseguiu salvar a equipe da queda para a segunda divisão.

No Brasil, o treinador português comandou o Corinthians na temporada 2022 e teve uma passagem de quatro meses pelo Flamengo em 2023, sem conquistar títulos por ambos.