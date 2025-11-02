Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruz Vermelha recebeu restos mortais de 3 reféns em Gaza, diz Exército de Israel

Autor AFP
Tipo Notícia

O exército israelense afirmou, neste domingo (2), que a Cruz Vermelha recebeu os restos mortais de três reféns em Gaza, no âmbito do acordo de cessar-fogo entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel. 

"De acordo com as informações da Cruz Vermelha, foram entregues três caixões de reféns mortos, que agora estão sendo levados para as tropas (do exército israelense) na Faixa de Gaza", indicou um comunicado militar.

